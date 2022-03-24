Altay'da teknik kriz bitmedi - Son Dakika

İZMİR'in köklü kulübü Altay, 18 yıl aradan sonra yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de bu sezon teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımı 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu yapan camianın efsane ismi teknik direktör Mustafa Denizli ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam önderliğinde 13 hafta galibiyet yüzü göremeyince yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Denizli'nin ardından 3 maçta görev yapan yardımcısı Mert Nobre de 3 mağlubiyet sonrası görevden alındı. Altay'da bu sezon 3'üncü teknik adam olarak dümene geçen Serkan Özbalta, takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 11 puan toplarken, kulüpte sağlıksız bir ortam olduğunu gerekçe göstererek ani bir kararla görevi bıraktı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, istifasını canlı yayında açıklayan Serkan Özbalta'yı kendilerini ateşe atmakla suçladı. Ligin son 8 maçında kümede kalma savaşı verecek Altay'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim teknik direktörlük görevi için ilk görüşmeyi Sinan Kaloğlu ile yaparken, tecrübesi bulunmayan genç çalıştırıcı teklifi kabul etmesi halinde siyah-beyazlıların bu sezonki 4'üncü teknik direktörü olacak. Altay, bu sezon Kasımpaşa ile birlikte en çok teknik adam değiştiren takım olarak dikkat çekti. Bu arada sözleşmesi henüz feshedilmeyen Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip yolları resmen ayıracağı öğrenildi. Denizli'yle henüz feshedemeden üstüne üçüncü teknik direktörünü arayan Altay'a yaklaşık 2 aydır resmi teknik sorumlusu olmaması nedeniyle toplam 625 bin TL ceza kesilmişti.

- İzmir