Altay'da Trabzonspor maçına uygun fiyatlı bilet

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını 5 TL, 10 TL ve 20 TL olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılış maçında oynanan Hatayspor karşılaşmasındaki fiyat politikasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; kale arkası tribünü 5 TL, maraton tribünü 10 TL, numaralı batı üst ve batı alt tribünler 20 TL ve VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 12.00'da Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak. - İZMİR