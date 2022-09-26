Altay'da Yusuf göze girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Yusuf göze girdi

26.09.2022 13:39
Altay'da Yusuf göze girdi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da genç sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, son haftalardaki performansıyla formayı kaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da genç sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, son haftalardaki performansıyla formayı kaptı. İlk 3 karşılaşmada yedek soyunan 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de yer aldı. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Yusuf, 2020-21 sezonunun devre arasında 4 yıllığına transfer edilip, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralandı.

Altay'ın kaybettiği Yılport Samsunspor ve Pendikspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Yusuf, Ankara Keçiörengücü önünde süre bulamadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu tarafından Adanaspor, Bodrumspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 11'de oynatılan genç krampon, normalde sol bek olmasına rağmen sol kanatta görev yaptı. Süratiyle dikkat çeken Yusuf'un Eyüpspor randevusunda da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.


YORUMLAR
500
Altay'a çifte müjde Altay'a çifte müjde CHP'Lİ ALTAY DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR-e CHP'Lİ ALTAY DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR-e
Kaynak: DHA

Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yusuf göze girdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:15:33. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'da Yusuf göze girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement