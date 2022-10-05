Altay'da Zeki'den iyi haber - Son Dakika
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Altay'da Zeki'den iyi haber

05.10.2022 11:57
Altay'da Zeki'den iyi haber

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın iyileşmesi keyifleri yerine getirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. Son olarak içi sahada Eyüpspor'la 0-0 sona eren karşılaşmada ayak bileğindeki zedelenme nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Ağrıları azalan Zeki'nin pazartesi günü İzmir'de oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür de takımla çalışmalara başladı. Stoper Björkander'in sarı kart cezalısı olduğu Altay'da tedavisi süren golcü Deniz Kadah dışında eksik yok.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Zeki Yıldırım, Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Zeki'den iyi haber - Son Dakika

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