Altay'da Zeki'den iyi haber

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. Son olarak içi sahada Eyüpspor'la 0-0 sona eren karşılaşmada ayak bileğindeki zedelenme nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
Ağrıları azalan Zeki'nin pazartesi günü İzmir'de oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür de takımla çalışmalara başladı. Stoper Björkander'in sarı kart cezalısı olduğu Altay'da tedavisi süren golcü Deniz Kadah dışında eksik yok.
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