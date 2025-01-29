Altay'da Zorunlu Değişiklikler: Murat Uluç ve Yunus Efe Kadroda Yok

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 yenerek kümede kalma umutlarını tazeleyen Altay'da pazar günü deplasmanda oynanacak zorlu Kastamonuspor maçında teknik ekip kadroda 2 zorunlu değişiklik yapacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta ilk 11'de yer alıp sarı kart cezalısı durumuna düşen santrfor Murat Uluç ve stoper Yunus Efe Sarıkaya kadroda yer almayacak.

Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın bu 2 ismin yokluğunda ilk 11'de savunmada Sefa'yı hücum hattında ise Emre'yi görevlendirmesi bekleniyor. İzmir temsilcisinde Ankaraspor müsabakasında oyuna sonradan girip cezalı duruma düşen Murat Berkan ile tedavisi süren Mehmet Nur da forma giyemeyecek. İyileşip takımla antrenmanlara başlayan Arda'nın ise kadroda yer alması bekleniyor.