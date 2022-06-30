Altay'dan Bamba atağı - Son Dakika
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Altay'dan Bamba atağı

30.06.2022 12:04
Altay'dan Bamba atağı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, mayıs ayında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan forvet Daouda Karamoko Bamba ile tekrar temasa geçti.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, mayıs ayında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan forvet Daouda Karamoko Bamba ile tekrar temasa geçti.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, kulüpten alacağı bulunan Fildişi Sahilli golcüden yuvada kalmasını istedi. İzmir ekibiyle geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta görev alıp, 7 gol kaydeden 27 yaşındaki Bamba, yönetime önceliğinin Türkiye'de Süper Lig'de forma giymeyi sürdürmek olduğunu iletti. Bamba'nın herhangi bir Süper Lig kulübüyle anlaşaması halinde Altay'la tekrar masaya oturması bekleniyor.Siyah-beyazlılar Bamba'nın yanı sıra Poko, Paixao ve Scuk'la da temaslarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan Bamba atağı - Son Dakika

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