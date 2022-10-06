Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek

06.10.2022 12:30
Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü ile futbolcular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Marco Paixao, Tugay Gündem ve Yusuf Tekin, 2 yaşındaki SMA hastası minik Caner'e destek olmak adına ailesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü ile futbolcular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Marco Paixao, Tugay Gündem ve Yusuf Tekin, 2 yaşındaki SMA hastası minik Caner'e destek olmak adına ailesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Gaziemir Belediyesi Sahası'nda düzenlenen etkinlikte futbolcuların imzaladığı Altay formaları, Caner Menekşe'nin tedavisine katkı sağlanması için ailesine teslim edildi. Formaların, "Caner'e Umut Ol" kampanyası ile internet üzerinden açık artırma yoluyla satılacağı ve elde edilecek gelirin tedavi masrafları için kullanılacağı öğrenildi.

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, "Bu gibi durumlarda kulüp olarak sessiz kalmayı kabul edemiyoruz. Elimizden geldiğince SMA hastalığının farkındalığı için Altay Spor Kulübü olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Umarım formalarımız Caner'in tedavisine az da olsa destek olur. Caner'i sağlığına kavuştuğunda tesislerimizde futbolcularımızla futbol oynamasını görmek tek arzumuz" dedi.İbrahim Öztürk, "SMA, tedavisi mümkün olan bir durum. Onun için tüm camiamızı destek olmaya davet ediyorum. Önemli olan miktar değil, herkes gücünün yettiği kadarıyla destek olursa bu işi başarabiliriz" diye konuştu.PAIXAO'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao taraftardan destek isteyerek, "Ben de babayım. O yüzden çocuklar anne ve babaları için çok değerli. Herkes yardımcı olursa bu işin üstesinden gelebiliriz, haydi büyük taraftar şimdi Caner'e destek ol" çağrısında bulundu. Özgür Özkaya ise "Caner'in tedavisine destek olmak için yapmanız gereken şey çok kolay. Sadece telefonumuzdan atacağımız kısa bir sms ile genç bir kardeşimizin evladımızın savaşına destek verebilirsiniz. Tüm camiamızdan "CANER" yazıp 2330'a SMS atmasını rica ediyorum. Birlikten kuvvet doğar" mesajı verdi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tuna Üzümcü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
14:51 Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement