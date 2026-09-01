Altay, Deniz Kadah'ın lisansını çıkardı: 13 futbolcunun lisansı resmiyete kavuştu - Son Dakika
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Altay, Deniz Kadah'ın lisansını çıkardı: 13 futbolcunun lisansı resmiyete kavuştu

Altay, Deniz Kadah\'ın lisansını çıkardı: 13 futbolcunun lisansı resmiyete kavuştu
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, sözleşmesi devam eden ancak antrenmanlara katılmayan santrafor Deniz Kadah'ın lisansını yeni sezon öncesi çıkardı. Kulüp, 7 Ağustos'ta başlayan hazırlıklarda yer almayan deneyimli golcüyü ikna etmeye çalışırken, her ihtimale karşı lisans işlemini tamamladı. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinde Deniz Kadah ile birlikte toplam 13 futbolcunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesi devam eden ancak antrenmanlarda yer almayan santrafor Deniz Kadah'ın (40) lisansı pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi çıkarıldı. Geçen sezon siyah-beyazlıların evinde Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek kümede kaldığı son hafta maçında takımının 2'nci golünü kaydeden deneyimli golcü, 7 Ağustos'ta başlayan hazırlıklarda yer almıyor. Deniz'i ikna ederek idmanlara başlamasını hedefleyen kulüp idarecileri her ihtimale karşı oyuncunun lisansını çıkardı. Deniz Kadah geçen sezon da takıma sonradan katılmış ve lisansı işlemi gecikmesi nedeniyle ilk devreyi kaçırmıştı.

Büyük borç yükü nedeniyle yönetimin istifa ettiği kulübe kayyım atanması için mahkeme süreci devam ederken, imza yetkisi bulunan Genel Menajer Atakan Atalay, lisans işlemleri için düğmeye bastı. Altay'da Deniz Kadah'la birlikte şimdiye kadar 13 futbolcunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinde Arif, Caner, Çınar Taha, Deniz, Ferhat, Semih, İbrahim, İsa Toygar, Mert, Oktay, Osman, Ulaş ve Ünal Alihan'ın lisansları çıktı. İdmanlarda yer alan Ali, Onur Yıldız, Murat Uluç, Mehmet Nur, Sani, Salih gibi isimlerin işlemleri devam ediyor. Altay'da bazı gençlerin profesyonel olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Deniz Kadah'ın lisansını çıkardı: 13 futbolcunun lisansı resmiyete kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay, Deniz Kadah'ın lisansını çıkardı: 13 futbolcunun lisansı resmiyete kavuştu - Son Dakika
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