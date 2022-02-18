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Altay deplasmanda Beşiktaş'la rakip - Son Dakika

Altay deplasmanda Beşiktaş'la rakip

18.02.2022 11:45
Altay deplasmanda Beşiktaş'la rakip

SPOR Toto Süper Lig'de 16 haftalık galibiyet özlemini önceki hafta Göztepe derbisiyle sona erdirdikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altay, yarın deplasmanda Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.

SPOR Toto Süper Lig'de 16 haftalık galibiyet özlemini önceki hafta Göztepe derbisiyle sona erdirdikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altay, yarın deplasmanda Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İzmir'de 2-1 mağlup eden, ardından aylarca galibiyete hasret kalan Altay, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik yok. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Rıdvan, Larin ve Pjanic ile cezalı Batshuayi forma giyemeyecek. Ligde Altay 22 puanla 19'uncu sırada, Beşiktaş ise 38 puanla 8'inci basamakta yer alıyor. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı İzmir ekibi, son 3 maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ı yenerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay deplasmanda Beşiktaş'la rakip - Son Dakika Spor


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