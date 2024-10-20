Altay Düşme Hattında!

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilen Altay, ağır yara aldı. Bu maç öncesi üst üste Batman Petrolspor ve İskenderunspor'a farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, Karaköprü Belediyespor'a da kaybederek bu sezon ilk kez düşme hattına geriledi.

Yaşanılan maddi sıkıntılar nedeniyle geçen hafta İskenderun deplasmanına gitmeyen kaleci Ozan, Ceyhun, Özgür ve Deniz, Karaköprü Belediyespor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Ancak Altay, deneyimli oyuncularının takıma dönmesine rağmen rakibinden puan alamadı. Geride kalan 8 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Altay, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü. Toplam 5 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi taraftarını endişelendirdi.