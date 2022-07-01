Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da - Son Dakika
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Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

01.07.2022 15:21
Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Altay, genç oyuncu Kazımcan Karataş için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Altay, genç oyuncu Kazımcan Karataş için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Altay'dan yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Futbola Altay'da başladığı ifade edilen Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiği, ardından Altay altyapısında her yaş grubunda forma giydiği ifade edilen açıklamada, "U17- U19 ve U21 milli takımlarımızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk" ifadeleri yer aldı.

19 yaşındaki genç futbolcu sol bek pozisyonunda görev yapıyor. - İZMİR

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Son dakika haber | Altay, Kazımcan Karataş'ın transferi için Galatasaray'la anlaştı Son dakika haber | Altay, Kazımcan Karataş'ın transferi için Galatasaray'la anlaştı Galatasaray, Altay'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Karataş'ı kiralık olarak değil, bonservisiyle alacak. Galatasaray, Altay'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Karataş'ı kiralık olarak değil, bonservisiyle alacak.
Kaynak: İHA

Galatasaray, Karataş, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da - Son Dakika
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