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Altay, eksik kadro ile ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Altay, eksik kadro ile ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Altay, mali sorunlar nedeniyle antrenman boykotu yaparak tatile erken çıkan futbolcuların eksikliğiyle ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 6 futbolcu yeni yılın ilk antrenmanında yer almadı. Transfer yasağı süren Altay, kadrosunu korumayı hedefliyor.

Altay, eksik kadro ile ikinci yarı hazırlıklarına başladı
03.01.2024 - 11:41,
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1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en kötü dönemini geçiren Altay, ikinci yarı hazırlıklarına kadrosundaki eksiklerle başladı. Yeni yıl öncesi mali sorunlar nedeniyle antrenman boykotu yapıp tatile erken çıkan siyah-beyazlılarda 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermişti. İzmir temsilcisinde 6 futbolcu yeni yılın ilk antrenmanında yer almadı. Altay'dan ayrılıp Şanlıurfaspor'la anlaşan Marco Paixao'nun yanı sıra Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya ilk idmana katılmadı.

Deniz, Tolga ve Özgür'ün izinli oldukları öğrenildi. Siyah-beyazlılarda antrenmanda yer almayan isimlerden sadece Deniz kulübe ihtarname göndermemişti. İhtar çeken isimlerden kaleci Ozan Özenç, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam'ın antrenmanda yer alması teknik direktör Yusuf Şimşek'in az da olsa keyfini yerine getirdi. Yine alacakları için ihtar çeken altyapı patentli Eren Erdoğan ve Eren Karataş da idmanda yer aldı. Transfer yasağı süren Altay kadrosunu korumayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
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