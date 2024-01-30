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Altay, Eren Erdoğan hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Altay, Eren Erdoğan hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı

Altay, son günlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak Eren Erdoğan'ın ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Altay, Eren Erdoğan hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı
30.01.2024 - 09:57,
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Altay, Eren Erdoğan hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Birçok oyuncu ile yolların ayrılması beklenen İzmir ekibinde ilk olarak Marco Paixao Şanlıurfaspor'a giderken, Eren Karataş ise Manisa FK'ya transfer oldu. Siyah-beyazlılar, son günlerde transfer haberleri çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan hakkındaki haberleri ise resmi sitesinden yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Erdoğan hakkında basında ve sosyal medyada yayınlanan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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