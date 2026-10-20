Altay, Eskişehirspor'a 4-1 yenilirken Oktay Özdede ilk golünü attı - Son Dakika
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Altay, Eskişehirspor'a 4-1 yenilirken Oktay Özdede ilk golünü attı

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Altay, Eskişehirspor\'a 4-1 yenilirken Oktay Özdede ilk golünü attı
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Altay'da 21 yaşındaki orta saha Oktay Özdede, Eskişehirspor karşısında ilk 11'e dönüşünde profesyonel liglerdeki ilk golünü kaydetti. Takımının 4-1 yenildiği maçta attığı gol, alınan sonuç nedeniyle sevinci yarım bıraktı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde Eskişehirspor'a 4-1 yenilen Altay'da takımı öne geçiren gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede, ilk 11'e döndüğü karşılaşmada profesyonel liglerdeki ilk golünü atmasına rağmen aldıkları mağlubiyetle buruk sevinç yaşadı. Sezonun ilk 3 maçında ilk 11'de yer alan Oktay, 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde hakeme itiraz ettiği sırada takımı gol yedi. Öğrencisine sinirlenen Teknik direktör Tuna Üzümcü, elindeki suyu yere atınca kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Teknik patron Tuna Üzümcü, 3'üncü haftada Gemlik Sümerbey karşısında Oktay'a yine 11'de şans verdi. Bu karşılaşmada bu kez hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gören genç futbolcu cezalı duruma düştü. Cezalı olduğu Bucaspor 1928 deplasmanında görev yapamayan Oktay, bir sonraki hafta oynanan Alanya 1221 randevusunda kadroya alınmadı. Uşakspor deplasmanında oyuna ikinci yarıda giren genç krampon, Eskişehirspor sınavında 11'e döndü. Maçın 26'ncı dakikasında ceza sahası dışından ilk golünü atan Oktay'ın 4-1'lik yenilgi sonrası sevinci yarım kaldı.

Kaynak: DHA
EskişehirsporFutbolSporSon Dakika

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