Altay evinde çok kritik sınavda - Son Dakika
Üye Girişi

Altay evinde çok kritik sınavda

11.03.2022 11:26
Altay evinde çok kritik sınavda

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, yarın evinde sezonun en önemli maçlarından birinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, yarın evinde sezonun en önemli maçlarından birinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 29'uncu hafta mücadelesinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Sezon sonuna kadar kadınlara ve 18 yaş altı öğrencilere maç biletlerini ücretsiz yapan yönetim maraton tribünü bilet fiyatını 20, numaralı tribünü ise 40 TL olarak belirledi. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Naderi dışında eksik yok.

Ligde son 10 maç öncesi 26 puanla kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 18'inci sırada yer alan Altay, 20 puanı bulunan Malatya ekibini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 5 maçta 2, galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Alsancak'taki ilk galibiyetini Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek alan Altay, Yeni Malatyaspor'u da dize getirerek mabedi olarak gördüğü yeni stadında 2'de 2 yapmaya çalışacak.


YORUMLAR
500
Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay evinde çok kritik sınavda - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Altay evinde çok kritik sınavda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement