Altay, Eyüpspor\'a karşı 4-1 kaybetti, 4 maçlık aradan sonra gol attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Eyüpspor'a karşı 4-1 kaybedilen müsabakada 1 gol atarak 4 maçlık aradan sonra rakip fileleri havalandırmış oldu.
Tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam eden ve mali açıdan yaşadığı sıkıntılardan dolayı 2023-2024 sezonuna transfer yasağıyla başlayan Altay, mevcut oyuncularının da maaşlarını ödeyemeyince birçok oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Kadrosunun büyük bir bölümünü altyapı patentli oyunculardan oluşturan siyah-beyazlılar, istediği sonuçları alamayınca başarısızlık kaçınılmaz oldu ve 29. haftada konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 yenilip haftayı 15 puanda tamamlayarak matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Bu sonuçla Giresunspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım olan Altay, Eyüpspor karşısında attığı golle de 4 maçlık aradan sonra rakip fileleri havalandırmış oldu. İzmir ekibi, son golünü Şubat 2024'te oynanan Giresunspor maçında kaydetmişti.
Öte yandan kulüp borcu 664 milyon 918 bin TL olan Altay'da, şirketleşme iddiaları tekrar gündeme geldi. Mevcut yönetimin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor. - İZMİR
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THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
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