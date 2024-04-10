Altay, Eyüpspor'a karşı 4-1 kaybetti, 4 maçlık aradan sonra gol attı - Son Dakika
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Altay, Eyüpspor'a karşı 4-1 kaybetti, 4 maçlık aradan sonra gol attı

Altay, Eyüpspor\'a karşı 4-1 kaybetti, 4 maçlık aradan sonra gol attı

Altay, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a 4-1 yenildiği maçta 1 gol atarak 4 maçlık gol hasretine son verdi. Altay, mali sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirirken, borçları ve şirketleşme iddiaları da gündemde.

10.04.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Eyüpspor'a karşı 4-1 kaybedilen müsabakada 1 gol atarak 4 maçlık aradan sonra rakip fileleri havalandırmış oldu.

Tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam eden ve mali açıdan yaşadığı sıkıntılardan dolayı 2023-2024 sezonuna transfer yasağıyla başlayan Altay, mevcut oyuncularının da maaşlarını ödeyemeyince birçok oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Kadrosunun büyük bir bölümünü altyapı patentli oyunculardan oluşturan siyah-beyazlılar, istediği sonuçları alamayınca başarısızlık kaçınılmaz oldu ve 29. haftada konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 yenilip haftayı 15 puanda tamamlayarak matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Bu sonuçla Giresunspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım olan Altay, Eyüpspor karşısında attığı golle de 4 maçlık aradan sonra rakip fileleri havalandırmış oldu. İzmir ekibi, son golünü Şubat 2024'te oynanan Giresunspor maçında kaydetmişti.

Öte yandan kulüp borcu 664 milyon 918 bin TL olan Altay'da, şirketleşme iddiaları tekrar gündeme geldi. Mevcut yönetimin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Eyüpspor'a karşı 4-1 kaybetti, 4 maçlık aradan sonra gol attı - Son Dakika

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