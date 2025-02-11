Altay, Fethiyespor ile Deplasmanda Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Spor

Altay, Fethiyespor ile Deplasmanda Galibiyet Peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altay, evinde kazandığı moralin ardından Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, deplasmandaki kötü gidişini sonlandırmak ve puan almak istiyor.

11.02.2025 12:27
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup ederek moral bulan düşme hattındaki Altay yarın hafta içi mesaisinde Fethiyespor'un konuğu olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan 22'nci hafta mücadelesini Yakup Özhan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Yusuf ve Hikmet ile sakatlıkları bulunan Mehmet Gündüz ve İsa Toygar görev yapamayacak.

Evindeki son 2 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda oynadığı son 4 müsabakadan eli boş ayrılan İzmir temsilcisi bu kez galip gelerek dış sahadaki kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Grupta 14 puanı bulunan Altay 17'nci sırada, 28 puanlı Fethiyespor 9'uncu basamakta yer alıyor. Fethiye ekibi son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Fethiyespor ile Deplasmanda Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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