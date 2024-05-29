Altay, Futbol Altyapısı ve Spor Okulları Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Altay, Futbol Altyapısı ve Spor Okulları Hakkında Açıklama Yaptı

Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştükleri kaydedildi. Yapılan duyuruyla yanlış ve yanıltıcı söylemlerin yapıldığını ifade eden siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Akademi Ligleri'nin tamamlandığı ve futbol okullarının mevcut sözleşme şartları içerisinde faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Altay'ın futbol altyapısının daha iyi şartlara kavuşması için camia içinden ve dışından profesyonellerle işbirliği yapıldığı vurgulandı.

29.05.2024 10:27
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Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştükleri kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Altay, son dönemlerde gündeme gelen futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Yapılan duyuruyla yanlış ve yanıltıcı söylemlerin yapıldığını ifade eden siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde altyapı futbol takımlarımız ve futbol spor okulu organizasyonlarımızla alakalı olarak bazı yanlış yada yanıltıcı söylemler yapılmaktadır. Bilindiği üzere Akademi Ligleri henüz tamamlanmış olup futbol okullarımız ise mevcut sözleşme şartları içerisinde 30.06.2024 tarihine kadar rutin faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca; futbol Altyapımızın daha iyi şartlara kavuşması için gerek camia içinden gerekse camia dışından profesyonellerle mevcut eksikleri gidermek, daha kaliteli eğitimle sporcu yetiştirmek için bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir kişi ya da kurumla farklı kapsamlarda bir görüşme yada anlaşma yapılmamıştır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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