Altay-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Altay-Galatasaray maçının ardından

24.04.2022 23:32
Altay-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, "Bence Galatasaray topa sahip olduğundan rakibinden daha iyi oynayabilir.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, "Bence Galatasaray topa sahip olduğundan rakibinden daha iyi oynayabilir. İlk yarıdaki oyundan çok memnunum, ikinci yarıdan ise hiç memnun değilim." dedi.

Torrent, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, bugünkü karşılaşmanın bütün sezon boyunca Galatasaray'ın başına gelenin özeti olduğunu söyledi.

İlk yarıda istedikleri gibi oynadıklarını aktaran Torrent, şöyle konuştu:

"İlk yarıda 7 tane net pozisyon yakaladık, ikinci yarı inanılmaz kötüydük. İkinci devre 2 gol daha çıkartabilirdi. İkinci yarıda oynamak istediğimiz oyun bu değildi. İlk yarıdaki 1-0 çok tehlikeli skor aslında. Risk almak dediğimiz şey kısa oynamak değil, uzun topla başlamak. Bence Galatasaray topa sahip olduğundan rakibinden daha iyi oynayabilir. İlk yarıdaki oyundan çok memnunum, ikinci yarıdan ise hiç hiç memnun değilim."

Torrent, Fatih Terim döneminde de kendi görev yaptığı dönemde de Galatasaray'ın çok pozisyon yakalamasına rağmen bunlardan azını gole çevirdiğini belirterek, "Galatasaray daha önce de bizim gibi çok pozisyon buluyordu. Çok fazla kontratağa yakalanıyordu. İlk başta bizim de başımıza aynısı geldi. Türkiye'de aşağı yukarı 65. dakikada maç kopmuş oluyor." dedi.

Ligde en fazla pozisyona giren 4-5 takımdan biri olduklarını kaydeden Torrent, "Eğer pozisyonları bitiremezseniz acı çekmeye başlıyorsunuz. Topa sahip olmak istemiyorsun, maça kendini veremiyorsun. Bugün de olan şey buydu. Sezonun benim kısmıyla ilgili olan daha önceki kısmıyla ilgi olan da bu." ifadelerini kullandı.

Torrent, Arda Turan ve Ryan Babel'e şans vermesiyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Oyuncu seçmek kolay değil. Çünkü birçok kez 5 tane çok iyi antrenman çıkartan oyuncuyu kadro dışında bırakmak zorunda kaldım. Nasıl oynamak istediğimize göre listeyi dengelemeye çalışıyoruz. Kimseyle sorunum yok. Arda daha önce sakatlığıyla ilgili oynayamadı. Avrupa'da sanki onu ben oynatmıyormuşum denmiş ama gerçek bu değildi. Görüyorsunuz zaten Arda oynuyor. Her antrenmanda çok pozitif, elinden geleni veriyor."

Tek odaklandığı noktanın maç kazanmak olduğunu söyleyen Torrent, şunları kaydetti:

"Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük. Kaleciler hariç saha oyuncusu olarak 20 futbolcu düşünüyorduk. Çünkü hak eden oyuncuyu kadro dışı istemiyorduk. Şu anda ara vermiş durumdayız, kulüpteki süreci biliyorsunuz. Ara vermek durumundayız, başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir. Fenerbahçe'ye karşı maçı kaybettikten sonra Galatasaray için artık sezon bitti, esprisi kalmadı havası vardı. Tek gerçek şu, Galatasaray'ın bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu olmayacak. Beni buraya kontratla alan kulübü de taraftarı da çok seviyorum."

Torrent gençlere çok güvendiğini belirterek, "Umarım bir şansım olur da sezon öncesi dönemde onlarla çalışırız. Özellikle 3 oyuncu var, gerçekten bayılıyorum onlara. Ama şu anda Galatasaray'ın sakinleşme evresi. Eminim ki genç futbolcular benimle de olur, başkasıyla da olur, sezon öncesi dönemde fırsat bulacaklardır." dedi.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, oyunlar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika


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