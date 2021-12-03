Altay, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Altay müsabakasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
Kaynak: AA
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