Altay Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin - Son Dakika
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Altay Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

24.04.2022 14:03
Altay Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Galatasaray'ın Altay'a konuk olacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Galatasaray'ın Altay'a konuk olacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Türkmen eşlik edecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Erkan Engin, Galatasaray, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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