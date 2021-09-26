Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de cuma günü konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, Gaziantep maçı için ilk çalışmasını 1 günlük iznin ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.