Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de cuma günü konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, Gaziantep maçı için ilk çalışmasını 1 günlük iznin ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.
Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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