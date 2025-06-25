Altay Gönen, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası\'nda İkincilik Elde Etti

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Kütahya Belediyespor'un yetenekli judocusu Altay Gönen, 66 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Minderdeki azmi, disiplini ve mücadele ruhuyla dikkat çeken genç sporcu, final müsabakasında sergilediği üstün performansla büyük beğeni topladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Türkiye ikinciliğini elde eden Altay Gönen, hem kulübünü hem de Kütahya'yı gururlandırdı.

Kütahya Belediyespor Kulübü, sporcuyu, antrenörlerini ve emeği geçen yönetimi tebrik ederek Altay Gönen'e gelecekteki turnuvalarda da başarılar diledi. - KÜTAHYA