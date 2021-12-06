Altay, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 4 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altaylı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Atakaş Hatayspor maçı için ilk çalışmasını yaptı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da sakatlıkları geçen Muhammed Naderi ve Eren Erdoğan takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı süren Eric Björkander takımdan ayrı koştu.