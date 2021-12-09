Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Yeniden yapıldıktan sonra yarın kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor 'u konuk edecek Altay , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Son Dakika › Spor › Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı - Son Dakika Spor

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