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Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı - Son Dakika

Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı

09.12.2021 19:32
Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniden yapıldıktan sonra yarın kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile tamamlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı
Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı
Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı
Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı
Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı - Son Dakika Spor


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