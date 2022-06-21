Altay'ı üzen imzalar - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'ı üzen imzalar

21.06.2022 10:58
Altay'ı üzen imzalar

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmeleri sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam'ın yeni sezon öncesi Pendikspor'la sözleşme imzalaması siyah-beyazlıları üzdü.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmeleri sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam'ın yeni sezon öncesi Pendikspor'la sözleşme imzalaması siyah-beyazlıları üzdü. Son 4 sezonda Altay formasını terleten Hollandalı sağ kanat Kappel, bu yıl ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Pendikspor'un tarihindeki ilk yabancı futbolcusu oldu. Son 2 sezonda İzmir ekibinin başarısı için top koşturan Senegalli ön libero Thiam da Kappel'in hemen ardından aynı kulüple resmi sözleşme imzaladı.

Pendikspor'un yine Altay'da görev yapan stoper Murat Akça ve sözleşmesini fesheden santrfor Karamoko Bamba'ya da kanca attığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Murat'ın İstanbul temsilcisine gitmesi için bonservis ücreti getirmesi gerekiyor. Öte yandan yönetim iç transferde ilk teklifleri geri çeviren oyunculara ikinci teklifleri sunmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinin hafta sonuna kadar bazı tecrübeli isimlere imza attırması bekleniyor.

KADRODAN 12 OYUNCU AYRILDI

Transfer yasaklısı Altay'da şimdiye kadar geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan 12 futbolcu siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Kappel ve Thiam takımla vedalaştı. Bu 12 futbolcuya başta Rodriguez olmak üzere yeni isimler de eklenecek. Altay'da kontratları sona eren İbrahim, Özgür, Tolga, Ceyhun, Zeki, Deniz, Poko ve Ozan'ın durumları belirsiz. Altyapıdan yetişen Kazımcan'ın da satışı gündemde.


YORUMLAR
500
Bayraklı'nın yaz spor okullarına renkli açılış Bayraklı'nın yaz spor okullarına renkli açılış
Kaynak: DHA

Pendikspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ı üzen imzalar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'ı üzen imzalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement