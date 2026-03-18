Altay için puan silme tehlikesi

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle yeniden sıkıntıya girdi. Siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet edip, yönetimin çabaları sonrası şikayetlerinden vazgeçen Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro; Altay'ın ödeme takvimine uymaması nedeniyle tekrar FIFA'nın yolunu tuttu. İki dosyanın çözüme kavuşmaması halinde İzmir temsilcisine bu sezon ya da önümüzdeki sezon eksi 6'şar puandan toplam eksi 12 puan silme cezası gelebileceği öğrenildi.

Kulüpten 517 bin Euro alacağı bulunan Gnanduillet'e 25 bin Euro ödeyip kalan kısmını taksitlendiren yönetim, 597 bin Euro alacağı olan Mossoro'ya ödeme yapmadan ödeme planı sunarak puan silme cezalarının önüne geçmişti. Ancak iki futbolcu, belirlenen tarihlerde taksitlerin aksaması üzerine kulübü yeniden FIFA'ya şikayet etti. Bu sezon eski Polonyalı kalecisi Stachowiak'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince amatöre düşme hattına gelen Altay'da, yönetimin yeni bir puan silme cezası gelmemesi için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.