Altay İkinci Kez Yenildi - Son Dakika
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Altay İkinci Kez Yenildi

Altay İkinci Kez Yenildi

Altay, Tuzlaspor'a 2-1 kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Teknik direktör eleştiride bulundu.

23.09.2024 10:36
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 5. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 5. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a konuk oldu. Rakibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezon üst üste ikinci yenilgisini aldı. Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Ortaya koyduklarının oyunun karşılığının 3 puan olduğunu dile getiren Karaaslan, "İkinci yarıda skoru bulup maça ortak olmuşken 3 kez çizgiden çıkartılan ve 2 direkten dönen topumuzun olduğu bir oyundan mağlup ayrıldık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyor, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

Karaaslan, hakemden şikayetçi

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, müsabakanın hakeminin yönetiminden memnun olmadığını ifade ederek, "Rakibimizin özellikle 2. yarıda zaman geçirmeye yönelik sergilediği tutuma ayak uyduran ve oyunculara uyarıda dahi bulunmak için 90. dakikayı bekleyen hakemlere yönelik sarf ettiğim 'zahmet ettiniz' kelimesi yüzünden kırmızı kartla oyun dışına çıkarıldım. Bu kararı anlamsız ve adaletsiz bulurken raporlarında sunacakları gerekçeyi merakla bekliyorum. Takımımızın oynadığımız oyunun üzerine koyarak devam edeceğini ve istenen sonuçları önümüzdeki haftalarda alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Bizleri deplasmanda da yalnız bırakmayan taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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