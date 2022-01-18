Altay ile Fenerbahçe 84. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Altay'ın 1 galibiyeti var

Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.

Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı.