2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a gelmişti. Siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde bir antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan futbolcular, ısınma, güç ve kondisyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karahisar, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı - Son Dakika

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