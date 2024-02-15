Altay\'ın genç oyuncusu Murat Berkan Demir, son 4 maçta ilk 11\'de forma giydi

Altay'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir, ligde oynanan son 4 maçta ilk 11'de forma giyerek siyah-beyazlı takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısında yetişen ve siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına 2018-2019 sezonunda çıkan Murat Berkan Demir daha sonra Başkent Akademi FK, Fethiyespor ve Bergama Belediyespor takımlarına kiralık olarak oynadı. Bu takımlarda tecrübe edinen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon itibarıyla birçok maçta forma giyse de son 4 haftada oynanan Tuzlaspor, Kocaelispor, Göztepe ve Erzurumspor FK müsabakalarında ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi olmayı başardı. Bu süreçte 286 dakika süre alan orta saha oyuncusu, skor katkısı veremese de sahada verdiği mücadele ve tekniğiyle hem camiadan hem de taraftarlardan tam not aldı. Genç oyuncunun da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak için antrenmanlarda çok çalıştığı öğrenildi.
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