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Altay'ın golcüsü Marco Paixao kulüpten ayrıldı - Son Dakika
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Altay'ın golcüsü Marco Paixao kulüpten ayrıldı

Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu. Paixao, Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başaran 39 yaşındaki futbolcu 179 resmi müsabakada 108 kez rakip fileleri sarstı. Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Altay'da ise basın sözcüsü Mithat Umutoğulları istifa ettiğini duyurdu.

Altay\'ın golcüsü Marco Paixao kulüpten ayrıldı
28.12.2023 - 10:45,
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1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Daha önce siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshedip, bir sonraki sezon başında yuvaya dönen Portekizli santrfor, bu kez geri dönüşü olmayan bir yola çıktığını ifade etti. Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başaran 39 yaşındaki futbolcu 179 resmi müsabakada 108 kez rakip fileleri sarstı. Kulübe ihtar çektikten sonra alacağı ödenmemesi üzerine serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Veda mesajını gözleri yaşlı bir şekilde yazdığını dile getiren Paixao şu ifadelere yer verdi: "Bugün hayatımın en üzücü günlerinden biri. Kalbim tamamen parçalandı. Son 5 buçuk yılda bu kulüpte o kadar güzel şeyler yaşadım ki veda etmek çok zor. Hep Altay formasıyla futbola veda edeceğime inandım ama olmadı. Ne üzücü bir gün. Her zaman yanımda olan muhteşem taraftarlara, bu güzel mesajlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Burada seni her zaman kucaklayacak güzel bir kalbi olan gerçek bir arkadaşın olduğunu biliyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir gün Altay yeniden harika bir kulüp olur. Bu hayatımın en hüzünlü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir."

YÖNETİMDEN İSTİFA GELDİ

Altay'da 16 Kasım'da göreve gelen Murat Pervane başkanlığındaki yönetimde ilk fire verildi. Siyah-beyazlılarda basın sözcüsü Mithat Umutoğulları istifa ettiğini duyurdu. Altay yönetimi yarın kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzünleyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: DHA
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