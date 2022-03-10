Altay'ın hata lüksü yok - Son Dakika
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Altay'ın hata lüksü yok

10.03.2022 12:30
Altay'ın hata lüksü yok

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibi karşısında puan kaybı yaşaması halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibi karşısında puan kaybı yaşaması halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak. Ligde 26 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 20 puanlı rakibine yenilirse matematiksel olmasa da psikolojik olarak havlu atacak. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin puan kaybını tahammülü yok.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 8 puan toplayan İzmir temsilcisi Yeni Malatyaspor sınavına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci zaferine imza atmak isteyen Altay'da kırmızı kart cezalısı sol bek Naderi forma giyemeyecek. Naderi'nin yokluğunda savunmanın solunda Kazımcan ya da Özgür görev alacak.

CENK ÖZKAÇAR PARLIYORAltay'ın altyapısından yetişip Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne transfer olan stoper Cenk Özkaçar, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'deki performansıyla alkış topluyor. Belçika Jupiter Pro League'de bu sezon 28 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, toplam 2475 dakika süre alırken, takımında en fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

Belçikalı taraftarın, "Türk sigorta" lakabını taktığı Cenk Özkaçar, bu sezon attığı iki golle Belçika medyasının da büyük ilgisini çekti. Oud-Heverlee Leuven, Jupiter Pro League'de şu anda 11'inci sırada yer alıyor. Altay patentli bir diğer yıldız oyuncu Okay Yokuşlu ise bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de 10 lig, 1 Copa del Rey maçı oynayarak siyah-beyazlı kulübü en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor.


Altay'ın hata lüksü yok
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cumartesi, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın hata lüksü yok - Son Dakika


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