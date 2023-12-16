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Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, formasına kavuştu - Son Dakika
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Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, formasına kavuştu

Altay'ın 1. Lig'deki kalecisi Ozan Evrim Özenç, sakatlığının ardından Boluspor maçında forma giydi ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in güvenini kazandı. Ozan, Adanaspor maçında da ilk 11'de yer alacak.

Altay\'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, formasına kavuştu
16.12.2023 - 10:39,
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1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, geçen haftaki Boluspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezona formsuz başlayan ve ligde ilk 14 karşılaşmada sadece 1 kez şans bulan tecrübeli file bekçisi, Boluspor randevusunda 2'nci kez eldivenleri devraldı.

Bu karşılaşmada Altay'ın başında ilk sınavına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, altyapıdan yetişen genç kaleci Eren Karataş'ı yedek soyundururken, ilk 11'de Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşmasına yine maça Ozan'la başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Ozan Evrim Özenç, Adanaspor, Boluspor, Altay, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, formasına kavuştu - Son Dakika


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