Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, ödeme alamazsa takımdan ayrılacak - Son Dakika
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Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, ödeme alamazsa takımdan ayrılacak

Altay\'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, ödeme alamazsa takımdan ayrılacak

Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, önümüzdeki birkaç gün için kulüpten ödeme alamaması durumunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Yönetim ise kaynak arayışına girdi.

05.08.2024 13:25
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Geçtiğimiz günlerde Altay'la prensip anlaşmasına varan Ozan Evrim Özenç, önümüzdeki birkaç gün için kulüpten ödeme alamaması durumunda takımdan ayrılacak.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Altay'da sular durulmuyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı kaleci Ozan Evrim Özenç'le yeniden yollarını ayırabilir. Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde geçen sezondan kalan alacakları ve yeni sezon peşinatını alamaması durumunda siyah-beyazlı ekipten kesin olarak ayrılacağı ifade edildi. Bu durum üzerine harekete geçen Altaylı yöneticilerin kaynak arayışına girdiği öğrenildi. Ozan'ın Altay'daki geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Ozan Evrim Özenç ile 1. Lig ve 2. Lig'den birçok kulübün temasa geçmesine rağmen Ozan'ın İzmir'i ve Altay'ı sevmesinden dolayı yoluna siyah-beyazlı ekiple devam etmek istediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, ödeme alamazsa takımdan ayrılacak - Son Dakika

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