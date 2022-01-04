Üye Girişi
Altay'ın listesinde Muhammed var - Son Dakika

Altay'ın listesinde Muhammed var

04.01.2022 11:39
Altay'ın listesinde Muhammed var

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Altay'ın ligin iddialı ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i listesine aldığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Altay'ın ligin iddialı ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i listesine aldığı öğrenildi. Süper Lig'de ilk yarıda 10 maçta sadece 2 kez ilk 11'de şans bulup, toplam 270 dakika görev alan gurbetçi futbolcunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Altınordu'da top koşturan Hollanda doğumlu Muhammed, geçen sezon kırmızı-lacivertli ekiple Play-Off finali deneyimi yaşadı.

Merkez orta saha, 10 numara ve kanat mevkilerinde görev alabilen 26 yaşındaki futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altyapısından yetiştiği Belçika'nın Genk kulübünde profesyonel olan Muhammed Mert, Hollanda'da Nijmegen, Fortuna Sittard, Den Bosch, İzlanda'da ise Vikingur takımlarında forma giydi.

Öte yandan ikinci yarının ilk maçında pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Altay'da hem sakat hem de sarı kart cezalısı olan sağ bek Cebrail, tedavisi süren stoperler İbrahim ve Murat, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Gabonlu Poko ve Mısırlı Rayan forma giyemeyecek.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Muhammet Mert, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın listesinde Muhammed var - Son Dakika Spor


Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor         
11:36
Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:34
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:35 Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'ın listesinde Muhammed var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement