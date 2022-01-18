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Altay'ın rakibi Fenerbahçe - Son Dakika

Altay'ın rakibi Fenerbahçe

18.01.2022 12:01
Altay'ın rakibi Fenerbahçe

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay, yarın 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak.

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay, yarın 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 18 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 33 puanla 6'ncı sırada yer alan sarı-lacivertli takımı yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar ilk yarıda evindeki 2-0'lık yenilginin rövanşını almak istiyor.

Son 6 maçını kaybedip, son 3 karşılaşmada gol atamayan Altay'da Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon Milli Takımı formasını terleten Poko ve sakatlığı süren Aka forma giyemeyecek. Tedavisi süren Cebrail'in de oynamasının zor olduğu belirtildi. Hafif sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Zeki'nin iyileşip antrenmanlara katıldığı kaydedildi. Bu arada İzmir ekibinde kadro dışı kalan sağ bek Tolga Ünlü affedilerek takıma katıldı.

NOBRE'NİN ZOR SINAVI

Futbol kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, eski takımına karşı teknik direktör olarak ilk galibiyetini almaya çalışacak. Altay'da göreve 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan 41 yaşındaki Brezilya asıllı teknik adam, sarı-lacivertliler önünde 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Brezilya asıllı Türk vatandaşı Nobre, Türkiye'deki kariyerine 2003-2004 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'de başlayıp sarı-lacivertli ekipte şampiyonluklar yaşamıştı.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın rakibi Fenerbahçe - Son Dakika Spor


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