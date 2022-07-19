Son dakika haber... Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

19.07.2022 11:26
Son dakika haber... Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı

Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sağlık ve forma kol sponsoru olarak Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sağlık ve forma kol sponsoru olarak Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ile Kulüp Başkanı Ayhan Dündar imza attı.

Sözleşme kapsamında tüm profesyonel ve altyapı erkek ve kadın futbol takımları ile kadın voleybol A takımı sporcuları ve teknik heyetin sağlık hizmetleri, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "İzmir'deki tüm spor kulüpleri için gösterdikleri hassasiyet takdire şayan bir durum. Umuyorum sporcularımız sakatlanmaz ve tedavi görmeleri gerekmez ama öyle bir şey olursa en iyi sağlık hizmetini alacaklarından kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Altay'da Scuk imzalamıyor Altay'da Scuk imzalamıyor Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Altay, Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement