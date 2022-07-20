Altay'ın sağlık sponsoru Medicana - Son Dakika
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Altay'ın sağlık sponsoru Medicana

20.07.2022 00:57
Altay'ın sağlık sponsoru Medicana

İzmir'in asırlık çınarı Altay Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

İzmir'in asırlık çınarı Altay Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sözleşme çerçevesinde, Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay Spor Kulübü'nün bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan, Türk futbolunun gelişmesine önemli katkılar yapan Altay Spor Kulübü'nün yeni sezondaki sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar arasında düzenlenen imza töreni ile Medicana oldu.

"Yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurul sonrası yeni oluşturulan yönetimle yoluna devam eden 108 yıllık çınar Altay Spor Kulübü ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, "Biz Medicana Sağlık Grubu olarak İzmir'deki tüm spor kulüpleriyle, en iyi bildiğimiz iş olan sağlık alanında iş birliği içerisinde olmayı amaçlıyoruz. Sporun olduğu her yerde Medicana var. Medicana, sporcunun ve spor yapmak isteyenlerin yanında olacaktır. Başkan'dan ve yönetim kurulu üyelerinden talebimiz de var. Seneye onları yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz" dedi.

Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ise sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "İzmir'deki tüm spor kulüpleri için gösterdikleri hassasiyet takdire şayan bir durum. Umuyorum sporcularımız sakatlanmaz ve tedavi görmeleri gerekmez ama öyle bir şey olursa en iyi sağlık hizmetini alacaklarından kuşkum yok" dedi.

"Bir hayalim var"

İzmir'de 7 kulübe sağlık sponsorluğu desteği verdiklerinin altını çizen Ulvi Ünal, "Benim bir hayalim var. İzmir'in tüm güzide takımlarını bir araya getirebileceğimiz bir proje gerçekleştirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Karşıyaka ve Göztepeli kadın voleybolcuları meme kanserine karşı bir projede bir araya getirmiştik. Bu yıl tüm takımları bir araya getirebileceğimiz projeler üretiyoruz. İzmir takımlarının birlik olması açısından da bu tip projeleri çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Ayhan Dündar ise saha içerisinde yaşanan rekabetin saha dışında birliğe dönüşmesi gerektiğini vurguladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın sağlık sponsoru Medicana - Son Dakika

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