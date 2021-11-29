Üye Girişi
Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa - Son Dakika

Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa

29.11.2021 09:36
Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Manisa FK maçı, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.

Bu sezon tekrar yükseldiği Süper Lig'de 14. haftayı 17 puanla 13. sırada geçen Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 5-1 yendi.

Spor Toto 1. Lig'de 14 puan ve averajla 16. durumda bulunan Manisa FK ise kupanın üçüncü turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'u 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Türkiye Kupası, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dövizle borçlananlar için kritik uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:29 Dövizle borçlananlar için kritik uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter! 10:25 Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter! Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları 10:14 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı 07:52 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı

Son Dakika Haberleri
10:25 Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti
10:24 Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!
10:22 Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket
10:13 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:13 Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar!
10:09 Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor!
10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde
10:02 Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
09:54 Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program!
09:46 Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı
Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti         
10:35
Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti         
10:26
Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket         
10:23
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın! DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın!         
07:57
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 10:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Manisa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement