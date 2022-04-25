Altay mücadelede kararlı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay mücadelede kararlı

25.04.2022 11:52
Altay mücadelede kararlı

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını, son 4 haftadır iyi rakiplere karşı oynadıklarını belirtti.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncularının yanında maç eksiği olan oyuncuların da bulunduğunu bildiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik de ama maalesef değerlendiremedik. Rakibimiz maçın başında attığı golden sonra özellikle ikinci yarıda olmak üzere son dakikaya kadar oyunu soğutup skoru korumaya çalıştı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Oyuncularım da sahada ellerinden geleni yaptılar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek."

YORUMLAR
500
Altay-Galatasaray maçının ardından - Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz Altay-Galatasaray maçının ardından - Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK BU MÜCADELE DÜNYANIN EN MEŞRU, EN HAKLI MÜCADELESİDİR AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK BU MÜCADELE DÜNYANIN EN MEŞRU, EN HAKLI MÜCADELESİDİR Son dakika gündem: Bakan Nebati: 'Enflasyonla mücadelede adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz' Son dakika gündem: Bakan Nebati: 'Enflasyonla mücadelede adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz'

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay mücadelede kararlı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: Altay mücadelede kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement