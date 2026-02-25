Altay'ın Umudu Ünal - Son Dakika
25.02.2026 12:42
Altay, İzmir derbisinde Karşıyaka karşısında genç golcüsü Ünal Alihan'la galibiyet peşinde.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek Altay'ın gol yollarındaki en önemli kozu genç santrforu Ünal Alihan Kavlak olacak. Sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta 1-1 sona eren Tire 2021 FK müsabakasında görev yapamayan 20 yaşındaki futbolcu, 1 maçlık aranın ardından derbide ilk 11'deki yerini alacak. Son 10 maçta attığı 5 golle takımın en skorer ismi konumuna gelen Ünal Alihan, Altay'ın hücum hattındaki umudu olacak.

Rakip fileleri 3 kez kafayla, 2 kez de ayakla havalandıran genç golcü Ünal, Karşıyaka karşısında da skora katkı vermeye çalışacak. Yetenekli santrforun ağları havalandırdığı 5 müsabakayı kazanarak 15 puan toplayan Altay, derbiden de 3 puanla ayrılıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren kaleci Semih, stoper Arif ve sağ kanat Mehmet forma giyemeyecek. Orta saha oyuncusu Emre'nin durumu maç saatinde netleşecek.

Kaynak: DHA

