Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, az süre almasına rağmen takımın en skorer ismi oldu - Son Dakika
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Spor

Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, az süre almasına rağmen takımın en skorer ismi oldu

Altay\'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, az süre almasına rağmen takımın en skorer ismi oldu

Altay'ın bu sezon en skorer oyuncusu olan 42 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Uluç, sadece 402 dakika sahada kalmış olmasına rağmen tüm kulvarlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Altay ise mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor ve ligde son sırada yer alıyor.

21.03.2024 12:59
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Bu sezon Altay formasıyla tüm kulvarlarda 4 gol atan ve bu maçlarda alınan galibiyetlerde önemli paya sahip olan 42 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Uluç, siyah-beyazlı formayla sadece 402 dakika sahada kaldı.

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günleri yaşayan Altay, ligde 15 puanla son basamağın bir üstü olan 17. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, gösterdiği performansla birçok konuda yetersiz kalırken kaydettiği 15 golle de ligin en az skor üreten iki takımından birisi konumunda bulunuyor. Marco Paixao'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasından sonra ileri uçta istikrarlı bir görüntü çizemeyen İzmir ekibi, Nurettin Küçükdeniz, Deniz Kadah ve Murat Uluç'a forvet hattını emanet etti. Teknik direktör Cüneyt Biçer de bu oyunculara şans vermeye çalışırken, takımın başında olduğu süreçte sadece 1 gol üretilmesini sağladı. Bu golü de takımın tecrübeli golcüsü Murat Uluç kaydederken, tecrübeli oyuncu yine de kulübeden kurtulmayı başaramadı. Son olarak 2 hafta önce oynanan Ümraniyespor maçının ikinci yarısında şans bulan Uluç, daha sonra oynanan Gençlerbirliği ve Sakaryaspor maçlarında süre bulamadı. Teknik direktör Biçer'in geldiğinden bu yana forvet hattının değişilmez ismi olan Nurettin ise henüz golle tanışma şansı yakalayamadı.

Öte yandan Murat Uluç, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol kaydetme başarısı göstererek takımın en skorer ismi oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Murat Uluç, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, az süre almasına rağmen takımın en skorer ismi oldu - Son Dakika

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