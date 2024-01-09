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Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral, kadroyu korumak için göreve geldi - Son Dakika
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Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral, kadroyu korumak için göreve geldi

Altay'ın 1. Lig'de düşme hattında bulunan ve kadrosunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan siyah-beyazlı kulüpte, Murat Pervane'nin yerine başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral, maddi krizi atlatmak ve futbolcuları takımda tutmak amacıyla göreve geldiğini açıkladı. Transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamayan Altay'da, Özkaral'ın ana hedefi ligde kalmak ve futbolcuların güvenini kaybetmemek.

Altay\'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral, kadroyu korumak için göreve geldi
09.01.2024 - 13:10,
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1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim kurulu kararıyla Murat Pervane'nin yerine başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral, kadroyu korumak için kolları sıvadı. Bu sezon 4 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlı kulüpte üçüncü başkan olarak görev yapacak Özkoral, zor bir süreçte göreve geldiğini dile getirdi. Altay'ın yeni başkanı Özkaral, "Kongre öncesi de başkan olmam yönünde bir talep vardı. Benim başkan olmakla ilgili bir isteğim yoktu. Maddi krizi atlatmamız gerekiyor. Futbolcuları takımda tutmak amacıyla göreve geldim. Transfer yasağımız var. Oyuncular gittiğinde yeni oyuncu alamıyoruz. Elimizi değil gövdemizi ortaya koyduk" dedi.

Ligde düşme hattında son sırada bulunup kadrosunun dağılma tehlikesi yaşayan siyah-beyazlılarda ana hedefin mayıs ayı sonunda ligde kalmak olduğunu ifade eden Başkan Süleyman Özkaral, "Sözleşmesini fesheden Marco Paixao dışında eksiğimiz görünmüyor. Ödeme bekleyen futbolcular var ama daha dün göreve geldik. Kaynak arayışları sürüyor. Kaynağı bulup en kısa zamanda ödeme yapacağız. Sözümüzle oyuncuları bekletiyoruz. Bize güveniyorlar ve bunu güveni kaybetmemek gerekiyor. Oyuncularımıza talip olan kulüpler var ama öncelikleri Altay'da kalmak" diye konuştu.

7 AYDA 3 BAŞKAN

Altay'da geçen yıl 5 Haziran'da yapılan olağan genel kurulda Ayhan Dündar, ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Dündar başkanlığındaki yönetimde profesyonel şube sorumlusu olan Süleyman Özkaral, 16 kasımdaki olağanüstü kongrede Murat Pervane'nin başkanlığa seçilmesiyle bu kez genel sekreterlik görevini üstlendi. Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral, yönetimde yer almadan önce de kulübe sponsorluk desteği veriyordu.

Kaynak: DHA
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