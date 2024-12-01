Altay, İnegölspor\'u Yenerek Moral Buldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Afyonspor'u 1-0 yendikten sonra evinde İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay, düşme hattından kurtulamamasına rağmen ilkleri yaşayarak moral buldu. Bu sezon Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk 3 puanını alan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilk kez galibiyet serisi yakalamayı başardı. İzmir temsilcisinin ilk golünü atan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu ile 22 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe profesyonel kariyerlerinde ilk defa gol sevinci yaşadılar. Altay evinde 282 gün sonra kazandı.

Teknik Direktör Gökhan Karaaslan da taraftarın önünde galibiyet siftahı yaptı. Ligde maddi sorunlarla boğuşan ve transfer yasağı bulunan Altay, art arda 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçından 6 puan çıkararak kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Averajla düşme hattında kalan siyah-beyazlılar umut tazeleyerek gelecek haftalar için camiaya ışık verdi. İnegölspor zaferini 90 dakikanın ardından taraftarlarıyla kutlayan Altay, önümüzdeki hafta deplasmanda Kepezspor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.