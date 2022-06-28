İzmir temsilcisi, yarın Afyonkarahisar'a hareket ederek 8 Temmuz 2022 tarihine kadar kamp yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.