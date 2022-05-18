Altay Kasımpaşa maçının biletleri satışta - Son Dakika
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Altay Kasımpaşa maçının biletleri satışta

18.05.2022 11:20
Altay Kasımpaşa maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta maçında Altay, 21 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Kadın ve 12 yaş altı taraftarları maç biletlerini ücretsiz olarak passolig gişelerinden temin edebilecek. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki öğrenciler de öğrenci olduklarını ibraz eden belgelerle birlikte maç biletlerini yüzde 50 indirimli olarak alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Maraton Tribün: 25 TL

Numaralı Batı Üst Tribün: 50 TL

Numaralı Batı Alt Tribün: 50 TL

VIP Tribün: 250 TL - İZMİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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