Altay, Kepezspor ile Düşme Hattından Kurtulma Mücadelesinde

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Afyonspor'u 1-0 (D) ve İnegölspor'u 3-2 mağlup ederek moral bulan ancak düşme hattından kurtulamayan Altay yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kepezspor Futbol ile karşılaşacak. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Safa Yılmaz düdük çalacak. Altay kazanarak 3'te 3 yapmaya çalışacak.

Siyah-beyazlılarda çapraz bağları kopması nedeniyle sezonu kapatan Ceyhun'un yanı sıra tedavisi süren Özgür ile hazır olmayan Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Erdem'in de görev yapması beklenmiyor. Ligde 11 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 12 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Antalya ekibini yenerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.