Altay Kulübü Yönetimi Kayyıma Devrediliyor

İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, yatırımcı arayışlarının sonuçsuz kalmasının ardından pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetimi kayyıma devredeceklerini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Ağır mali sorunlarla mücadele eden siyah-beyazlı kulüp, şirketleşme süreci için yürüttüğü yatırımcı arayışından da sonuç alamayınca yönetim çıkmaza girdi.

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasının ardından geçen 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı bulmak için yoğun çaba harcadıklarını ancak tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Kanlı, son olarak yönetim oluşturmak üzere girişimlerde bulunan İstanbul merkezli çalışma grubunun da olumsuz geri dönüş yaptığını ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından mevcut yönetimin görevi sürdüremeyeceğini açıklayan Sinan Kanlı, pazartesi günü mahkemeye başvurarak kulüp yönetimini kayyıma devredeceklerini duyurdu.

Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"16 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanan seçimli olağanüstü genel kurulumuzda maalesef yönetime talip olan bir liste çıkmamıştır. Liglerin sona erdiği 20 Nisan tarihinden günümüze dek süren genel kurul ve yatırımcı görüşmeleri sürecinde yaklaşık 3,5 ay gibi önemli ve kritik süreçten camia olarak bir sonuç alamamış bulunmaktayız.

Ben, bazı genel kurul üyelerimizin 16 Temmuz günü İstanbul kaynaklı bir oluşuma zaman kazandırabilmek adına yine iyi niyetle bugüne kadar beklemiş bulunmaktayım. Fakat geldiğimiz noktada oradan da olumsuz bir dönüş aldık.

Bunların dışında, genel kurulda yönetime aday olmayan bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı da tarafıma ulaşmış bulunmaktadır.

Geldiğimiz noktada liglerin başlamasına çok dar bir zaman kaldığı gerçeği de ortada olmakla birlikte, şu dakikadan sonra süreci bekletmenin Büyük Altay açısından doğru olmadığını düşünmekteyim.

Pazartesi günü itibarıyla ilgili makamlara başvurarak yönetimi bırakacağımızı üzülerek sizlere bildiriyorum.

Atanacak olan kayyım yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup, aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.