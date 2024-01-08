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Altay Kulübünde başkanlık görevinden ayrılan Murat Pervane'nin yerine Süleyman Özkaral getirildi - Son Dakika
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Altay Kulübünde başkanlık görevinden ayrılan Murat Pervane'nin yerine Süleyman Özkaral getirildi

Altay Kulübü başkanı Murat Pervane'nin istifasının ardından Süleyman Özkaral yeni başkan olarak seçildi. Özkaral, kulübün sorunlarını çözmek için çalışacağını belirtirken, Pervane ise yurt dışı seyahatleri ve iş yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini devrettiğini açıkladı.

Altay Kulübünde başkanlık görevinden ayrılan Murat Pervane\'nin yerine Süleyman Özkaral getirildi
08.01.2024 - 20:57,
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Altay Kulübünde başkanlık görevinden ayrılan Murat Pervane'nin yerine Süleyman Özkaral getirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında işlerinin yoğunluğu nedeniyle yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Murat Pervane'nin yerine Süleyman Özkaral'ın seçildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Süleyman Özkaral, kulübün önündeki problemlerin çözümü için çalışacağını belirtti.

Camianın küskünlük ve tartışmaları bir kenara bırakıp kenetlenmesi gerektiğini bildiren Özkaral, "Bir tane Altay'ımız var ve sorunlarının acil çözümüne ihtiyacı var. Başkanlığım döneminde birleştirici, çözüm odaklı, küskünlüklerin olmadığı bir dönem yaşayarak, ligde kalma hedefine sadık çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Pervane de işi gereği sıklaşan yurt dışı seyahatleri ve artan iş yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini devretme kararı aldığını kaydetti.

Özkaral'a destek olacak tüm camiaya teşekkür eden Pervane, "Gerek yönetici gerek taraftar ama her zaman Altay'a gönül vermiş bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Altay Kulübünde başkanlık görevinden ayrılan Murat Pervane'nin yerine Süleyman Özkaral getirildi - Son Dakika
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